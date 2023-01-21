Минобороны России показало кадры работы инженерных подразделений в ходе СВО
Москва, 21 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в своём телеграм-канале, как инженерные подразделения Центрального военного округа отмечают профессиональный праздник.
По данным ведомства, инженеры расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, таких как противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства.
«Сам такую работу выбрал. Надо — значит надо. Обеспечить безопасность продвижения наших войск» — рассказал сапёр с позывным Студент, добавив, что самое главное — минимизировать потери личного состава.
В министерстве подчеркнули, что за время проведения СВО российские военнослужащие обнаружили и обезвредили более 80 тыс. взрывоопасных предметов.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военнослужащие будут в Польше обучаться использованию немецких танков Leopard 2, не дожидаясь решения о поставках этих боевых машин Киеву.
Читайте также: Резников: Польша будет обучать ВСУ обращению с танками Leopard