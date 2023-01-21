Москва, 21 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в своём телеграм-канале, как инженерные подразделения Центрального военного округа отмечают профессиональный праздник.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

По данным ведомства, инженеры расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, таких как противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства.

«Сам такую работу выбрал. Надо — значит надо. Обеспечить безопасность продвижения наших войск» — рассказал сапёр с позывным Студент, добавив, что самое главное — минимизировать потери личного состава.

В министерстве подчеркнули, что за время проведения СВО российские военнослужащие обнаружили и обезвредили более 80 тыс. взрывоопасных предметов.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военнослужащие будут в Польше обучаться использованию немецких танков Leopard 2, не дожидаясь решения о поставках этих боевых машин Киеву.

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