Москва, 21 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В ООН бездействуют по вопросу возобновления экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МИД России.

Антон Оболенский На насосной станции № 1 аммиакопровода Тольятти — Одесса

По ее информации, секретариат ООН распространил сообщение о «черноморской инициативе», в котором сообщил о возобновлении экспорта аммиака из порта Южный. Несмотря на то, что такой вывоз удобрений, в том числе и аммиака, должен был начаться вместе с вывозом продовольствия с Украины, в документе расплывчато сообщается о каких-то дискуссиях между некими сторонами для достижения некоего соглашения, говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Российской Федерации по этому вопросу была не раз подробно доведена до ООН: перевалка аммиака должна была начаться в рамках реализации «черноморской инициативы».

Уточняется, что никаких других соглашений по данному вопросу не должно требоваться. При этом технические возможности для возобновления экспорта есть, имеется и готовность компаний, которые обслуживают трубопровод.

В пресс-службе уточнили, что не хватает лишь одного — согласия руководства Украины, которое блокирует поставки сырья для удобрений, выставляя политические условия (от освобождения боевиков до помощи в продаже краденой продукции).

«Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют. Ссылаются на какие-то переговоры», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что при этом совершенно непонятно, между кем идут переговоры и о чем, поскольку представители России ни в каких таких контактах не участвуют.

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