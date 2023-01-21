Москва, 21 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Несмотря на декларируемую помощь ООН, никакой нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не наблюдается, заявили 21 января в МИД России.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

Реализация «сугубо гуманитарной инициативы» (зерновой сделки) продвигается «с трудом и пробуксовкой», отметили в ведомстве.

Вместо улучшения ситуации в беднейших странах происходит «обслуживание коммерческих заказов украинцев и экономических интересов западных бенефициаров», при этом ведутся постоянные разговоры об угрозе голода и необходимости борьбы с ней, но они остаются разговорами, заявили в МИД.

Ранее в Кремле неоднократно отмечали, что «западные партнеры» не выполняют своих обязательств в рамках комплексной зерновой сделки, а сельхозпродукция и удобрения поступают в подавляющем большинстве отнюдь не в беднейшие страны.