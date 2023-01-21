Вильнюс, 21 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Учитывая обострение геополитической ситуации, страны, входящие в Североатлантический альянс (НАТО), должны нарастить производство вооружений. Об этом, как передает агентство BNS, заявил помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли.

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«Мы стоим перед вызовом как можно скорее реализовать свои оборонные цели, для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники, а также её финансированию», — сказал он.

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Как отметил помощник генсека, конфликт на Украине заставил иначе взглянуть на расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала в современной войне.

Лэпсли назвал сложившуюся ситуацию «уроком, который нужно усвоить», а также добавил, что союзники, скорее всего, осознали необходимость пополнять запасы и улучшать свои производственные мощности. Он также призвал военные круги развивать диалог с промышленниками.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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