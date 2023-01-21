Симферополь, 21 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В Крыму заработали первые банкоматы Сбербанка, сообщает 21 января пресс-служба кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Банкоматы установлены в мобильных офисах (автомобилях) в Ялте, Севастополе, Симферополе. В селе Оползневое для банкомата выделено помещение.

По мнению главы республики Сергея Аксёнова, приход Сбербанка на полуостров улучшит инвестиционный климат и качество услуг для населения.

До конца года банкоматы заработают по всей территории региона, заявили представители крымских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале работы в Крыму Сбербанк объявил 18 января.