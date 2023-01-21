Омск, 21 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — очень хороший чемпионат, в котором много отличных игроков. Об этом 21 января заявил американский хоккеист Алекс Бродхёрст, выступающий за омский «Авангард».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Американский хоккеист Алекс Бродхёрст

«Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня. Это очень хорошая лига, в которой много отличных игроков с опытом выступлений в НХЛ», — сказал Бродхёрст.

Он отметил, что не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Бродхёрст заявил, что хочет остаться в КХЛ, планирует обсудить со своим агентом все варианты продления контракта.

Напомним, перед началом сезона 2022/23 Бродхёрст подписал контракт с «Авангардом», соглашение действует до апреля 2023 года. Он сыграл в 52 матчах и набрал 24 очка — 10 голов и 14 передач.