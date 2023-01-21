Донецк, 21 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:55 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:15 боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.