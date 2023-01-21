Москва, 21 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры работы вертолётов Ка-52 и Ми-28 ВКС в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее видео было опубликовано 21 января в телеграм-канале ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM КА-52

На кадрах видно, как «Аллигаторы» и «Ночные охотники» наносят удары по военной технике ВСУ, в частности по танку и легкобронированной технике, и возвращаются на базу.

В ведомстве подчеркнули, что авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы и осуществляет авиационную поддержку российский военных.

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Как сообщало ИА REGNUM, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поставка танков западными странами не поможет киевскому режиму переломить ход боевых действий и победить Россию.

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