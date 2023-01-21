Москва, 21 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В России в отношении французских средств массовой информации будут приняты ответные меры после блокировки счетов телеканала RT France, заявили 21 января в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Отмечается, что зеркальный ответ власти Франции «запомнят надолго», если не перестанут терроризировать российских журналистов.

Напомним, представители банка заявили RT, что решение о блокировке счетов принято по распоряжению властей. В качестве основания был упомянут утвержденный в конце 2022 года девятый пакет антироссийских санкций ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян данное решение прокомментировала как «вот такое вот либерте, эгалите и фратерните» (свобода, равенство и братство. — Прим. ИА REGNUM).