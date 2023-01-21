Киев, 21 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие будут в Польше обучаться использованию немецких танков Leopard 2, не дожидаясь решения о поставках этих боевых машин Киеву. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Vestman Танк Leopard 2A4

Он рассчитывает, что Германия после внутренних консультаций примет решение о передаче Украине танков. Свой оптимизм министр объяснил тем, что «первый шаг сделан».

«Страны, у которых уже есть танки Leopard, могут начать учебные миссии для наших танкистов. Мы начнем с этого, и мы пойдём оттуда», — заявил Резников в интервью украинской службе радиостанции «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Учебные программы для украинских танкистов будут организованы в Польше, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли заявили, что Германия не будет направлять в помощь Украине танки Leopard.

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