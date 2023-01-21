Париж, 21 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Актёры из Великобритании Люсьен Лависконт и Роберт Паттинсон

Steve Vas/imago-images.de/Global Look Press Роберт Паттинсон

пришли в юбках на Неделю мужской моды в Париже.

Одно из самых важных событий мира одежды проходит с 17 по 22 января в столице Франции. Среди дизайнеров и брендов, представленных в этом сезоне, — Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens и Paul Smith. Все показы и презентации на подиумах в этом сезоне проходят в очном формате.

Как свидетельствуют снимки из соцсетейr, показ проходил не только в торгово-выставочном комплексе «Капусель Лувра» у сада Тюильри, но и на улицах города. В Сети появились короткие видеоролики, на которых британский актёр Люсьен Лависконт, одетый в короткую серую футболку с принтом и юбку, позирует прохожим.

По данным Daily Maiil, другой британский актер Роберт Паттинсон также посетил показ Dior в темно-синей твидовой юбке и шубе.