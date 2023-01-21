Вашингтон, 21 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Американский конгрессмен-республиканец Джордж Сантос выступал в роли трансвестита в Бразилии, записи об этом сохранились в «Википедии». Об этом сообщает 21 января Daily Mail.

U.S. House Office of Photograph Американский конгрессмен-республиканец Джордж Сантос

Издание располагает видеозаписью 2005 года с мужчиной в женской одежде, говорящим по-португальски. Предположительно, это Сантос. Он перечисляет места, где выступал, — все они известны как площадки для шоу трансвеститов в Рио-де-Жанейро.

Сантос, находящийся под растущим давлением из-за требований об отставке, назвал ложью утверждения о том, что он выступал в Бразилии как трансвестит по имени Китара Раваш примерно в 2008 году. Он также опроверг обвинения в присвоении денег для лечения больной собаки.

Однако издание Politico указало на сообщение в «Википедии» от 29 апреля 2011 года, в котором говорится, что некий Энтони Деволдер начал «сценическую» жизнь в возрасте 17 лет в качестве трансвестита в ночном гей-клубе и даже выиграл несколько «конкурсов красоты».

Этот псевдоним использовал в интернете Сантос, и в последний раз он редактировался в 2011 году. Полное имя конгрессмена — Джордж Энтони Деволдер Сантос.

Ранее Сантоса опознали на фотографии 15-летней давности, изображающей двух трансвеститов на бразильском пляже Икараи. Трансвестит по имени Эула Рочард рассказала журналистке Марисе Кабас, что она изображена на снимке вместе со своим другом — Сантосом.

«Самая свежая навязчивая идея средств массовой информации о том, что я трансвестит или «выступаю» в роли трансвестита, является категорически ложной», — написал Сантос в Twitter 19 января.

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