Вашингтон, 21 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Поставка танков западными странами не поможет киевскому режиму переломить ход боевых действий и победить Россию. Об этом 21 января написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

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«Шансы невелики. Если говорить прямо, то исход войны Зеленского против России не будет зависеть от того, получит он танки Abrams и Leopard или нет», — написал Дэвис.

По его словам, исход войны решают не машины, а люди.

Он добавил, что у ВСУ мало шансов вытеснить Россию весной даже с высокотехнологичным западным оружием, потому что Abrams и Leopard — это не «чудо-оружие», которое может привести к успехам на поле боя.

Ранее издание The New York Times написало, что страны — члены НАТО расходятся во мнении по поводу поставок танков киевскому режиму, что говорит о наметившемся расколе в альянсе.