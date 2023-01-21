Берлин, 21 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Немецкая энергетическая компания RWE намерена потребовать возмещения ущерба от экоактивистов, устроивших в населенном пункте Лютцерат акцию протеста. Об этом сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на представителя компании Гвидо Штеффена.

Federico Gambarini/dpa/Global Look Press Противники добычи угля в Германии

«Конечно, все нарушители должны ожидать иска о возмещении ущерба», — заявил он, не называя точную сумму ущерба.

По данным компании, во время демонстраций экоактивисты повредили транспортные средства и оборудование, а также разрушили несколько колодцев и распределительных устройств.

Акции протеста в Лютцерате начались 11 января. Демонстранты выступают против разработки угольной шахты на месте поселения.

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