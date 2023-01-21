Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Руководство ХК «Сочи» уволило Сергея Светлова с поста главного тренера команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Юрий Смитюк/ТАСС Сергей Светлов

«После поражения в Мытищах от «Куньлунь Ред Стар» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кокорев.

Напомним, при Светлове ХК «Сочи» потерпел 21 поражение подряд. Клуб занимает последнее место в Западной конференции (21 очко в 52 матчах).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главным тренером футбольного клуба «Сочи» был назначен Курбан Бердыев. Последним местом работы Бердыева был иранский «Трактор», до этого он возглавлял казахстанский «Кайрат».

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