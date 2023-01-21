Москва, 21 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) рассчитывает на реализацию совместных проектов с Москвой в сфере инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

U.S. Embassy Bangui Феликс Молуа

«Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики», — сказал РИА Новости Молуа.

Он добавил, что конкретные проекты в области сельского хозяйства уже есть. Так, власти хотят при поддержке России механизировать его в республике. ЦАР необходим обмен опытом с Россией, чтобы развивать пилотные проекты в агропромышленной сфере.

Молуа находится в России с визитом.

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