Астана, 21 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Все семь зарегистрированных в Казахстане партий допущены к парламентским выборам, которые пройдут 19 марта. Соответствующие постановления приняла 21 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В настоящее время в стране зарегистрированы правящая партия «Аманат», Народная партия Казахстана, Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Республика» и партия «зелёных» «Байтак».

Члены ЦИК проголосовали за допуск всех партий к участию в досрочных выборах в Мажилис (нижняя палата парламента).

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса и назначении внеочередных выборов депутатов.

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