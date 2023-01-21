Канберра, 21 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. На Australian Open российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым уверенно одерживает победы и прорывается во вторую неделю. Об этом 21 января сообщает «Спорт-экспресс».

JOEL CARRETT/EPA/TASS Российский теннисист Андрей Рублёв

Издание пишет, что выход Рублева во вторую неделю турнира прогнозировался. В четвертьфинале, возможно, его ждет встреча с Новаком Джоковичем. Но пока Рублёв обыгрывает соперников более низкого уровня, то есть делает то, что запланировано.

Отмечается, теннисист из России в ходе матча с британцем Даниэлем Эвансом не оставил сопернику шансов. Так, в ходе первого сета матча Рублёва и Эванса наблюдалась плотная борьба на корте. Но в какой-то момент российский теннисист с первой попытки реализовался сетбол, став увереннее соперника. В итоге Рублёв победил как в первом, так и во втором сетах, тем самым вышел в следующий круг вслед за Хачановым.

Рублёва ждет встреча с победителем пары Уго Умбер — Хольгер Руне, по итогам двух партий впереди был спортсмен из Дании.