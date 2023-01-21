При пожаре в Подмосковье погибли родители двоих детей
Домодедово, Московская область, 21 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Домодедове. Об этом 21 января сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
«20 января в одном из частных домов в поселке Сказка-2, деревне Максимиха городского округа Домодедово произошел пожар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из горящего дома смогли выбраться две девочки, 2010 и 2011 годов рождения, им была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были найдены тела их родителей.
По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газового баллона. Возбуждено уголовное дело.