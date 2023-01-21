Донецк, 21 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, сообщил 21 января мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате вчерашнего обстрела Кировского района получили также ранения мужчины 1957 и 1959 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, российские следователи зафиксируют и расследуют факты очередных преступных действий украинских войск в ДНР, в том числе обстрел, в результате которого была ранена военный корреспондент Анастасия Елсукова.

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