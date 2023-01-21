Москва, 21 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Следствие не должно останавливаться на экс-главе Центра имени Хруничева Александре Калиновском и его приближённых. Только так получится удалить «раковую опухоль коррупции» из ракетно-космической отрасли, написал бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин 21 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Комментируя заочный арест Калиновского, который был гендиректором Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в 2014–2017 годах, Рогозин опроверг сообщения о том, что все эти годы Калиновский «вводил руководство Роскосмоса в заблуждение».

«Уверен, все, кто курировали в головном офисе Роскосмоса деятельность Центра Хруничева и его закупки, всё знали. Зачем лапшу нам вешать? Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать», — подчеркнул Рогозин, который руководил Роскосмосом в 2018–2022 годах.

После руководства Центром Хруничева Калиновский перешёл на работу в Роскосмос. Сейчас он находится за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, Калиновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, он причастен к хищению почти 400 млн рублей.

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