Банги, 21 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил, что делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в этой стране Дмитрия Сытого пока рано. Об этом он сообщил РИА Новости.

Михаил Терещенко/ТАСС Феликс Молуа

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

«Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим», — приводит агентство его слова.

Он также сообщил, что был обрадован новостью об улучшении здоровья главы Русского дома.

«Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему», — сообщил он.

Молуа также выказал надежду на то, что подобное деяние будет подвергнуто осуждению по всей строгости закона.

Он добавил, что некоторые СМИ не стали публиковать информацию об этом инциденте и не осудили его по-настоящему.

«Однако мы осуждаем эти действия», — подчеркнул премьер-министр ЦАР.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями.

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