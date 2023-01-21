Осло, 21 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Штраф в размере 5 тыс. норвежских крон (примерно €460, или 35 тыс. рублей) выписали власти Норвегии двум российским морякам, которые появились в Киркенесе в камуфляжной одежде с триколором. Об этом пишет газета Dagbladet.

Harvey Barrison Киркенес

12 января моряки сошли на берег в зимней одежде камуфляжной расцветки, на их куртках были нашивки с триколором и надписью «Россия». Дело против них завели по статье 165 норвежского Уголовного кодекса, которая касается злоупотребления публичной униформой.

По словам прокурора Мартины Месло, одежда моряков похожа на «российскую военную форму», а это «может создать страх и дискомфорт» для местного населения и украинских беженцев. Она признала, что камуфляжная одежда не запрещена, но прежде российские рыбаки так не одевались.

Юристы сочли наказание несправедливым. Так, норвежский адвокат Бернт Хейберг заявил, что полиция в своих действиях «зашла слишком далеко». По его словам, других иностранцев за нашивку с символикой их государства штрафовать бы не стали. Российским гражданам он посоветовал обжаловать штрафы.

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