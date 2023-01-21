В Германии полиция выгнала трёх украинских беженок из приюта
Die Tageszeitung: в Германии полиция выгнала трёх украинских беженок из приюта
Гамбург, Германия, 21 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Трёх украинских беженок выгнала из приюта для мигрантов полиция немецкого города Гамбурга. Об этом 21 января сообщает Die Tageszeitung.
Philipp von Ditfurth/DPA/TASS
Полиция Германии
По словам 32-летней беженки, в вечернее время у двух женщин в приюте произошёл конфликт. Позднее к ним в палатку без предупреждения ворвались сотрудники службы безопасности в сопровождении начальника приюта.
После этого прибыли сотрудники полиции, которые приняли решение выгнать беженок на улицу.
Она также рассказала, что охранники отказались впустить их обратно, и всем трём беженкам пришлось ночевать в местном парке.
Отмечается, что этот инцидент произошёл еще в ноябре 2022 года.