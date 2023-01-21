Гамбург, Германия, 21 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Трёх украинских беженок выгнала из приюта для мигрантов полиция немецкого города Гамбурга. Об этом 21 января сообщает Die Tageszeitung.

Philipp von Ditfurth/DPA/TASS Полиция Германии

По словам 32-летней беженки, в вечернее время у двух женщин в приюте произошёл конфликт. Позднее к ним в палатку без предупреждения ворвались сотрудники службы безопасности в сопровождении начальника приюта.

После этого прибыли сотрудники полиции, которые приняли решение выгнать беженок на улицу.

Она также рассказала, что охранники отказались впустить их обратно, и всем трём беженкам пришлось ночевать в местном парке.

Отмечается, что этот инцидент произошёл еще в ноябре 2022 года.