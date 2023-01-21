Астана, 21 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана допустила на внеочередные выборы в Мажилис (нижняя палата парламента) семь политических партий. Соответствующие постановления были приняты на заседании ЦИК, запись которого доступна на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

В результате в выборах примут участие все зарегистрированные политические партии: правящая партия «Аманат» («Завет предков»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия «зеленых» «Байтак» и партия «Республика».

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Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента, а также назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин передал слова поддержки экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который ранее перенес операцию на сердце.

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