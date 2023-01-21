Киев, 21 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. На Украине появится механизм лишения государственных наград артистов, которые, по мнению киевского режима, зарекомендовали себя как предатели. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, соответствующий проект был разработан депутатами и зарегистрирован в Верховной раде.

Ткаченко отметил, что на Украине также идет работа по подготовке закона «о дальнейшей сувернизации, деколонизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства».

Как передавало ИА REGNUM, Киевский режим переименовал более двух тысяч топонимов в 2022 году.

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