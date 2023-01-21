Калининград, 21 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернётся после ремонта и модернизации в боевой состав Балтийского флота (БФ) в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Сторожевой корабль

«В настоящее время после проведения комплекса испытаний сторожевик находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь», — сообщил один источник, добавив, что судно вернется в состав БФ в феврале.

Напомним, в конце декабря корабль закончил ходовые приемо-сдаточные испытания после проведённой на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде модернизации.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российский боекомплект ядерных торпед «Посейдон» невозможно перехватить.

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