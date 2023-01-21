Курск, 21 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в Тёткино Курской области, сообщил 21 января глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня (21 января) утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и существенных повреждений нет, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 8 января обстреляли Тёткино, в поселке было нарушено энергоснабжение.