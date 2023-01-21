Москва, 21 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своём телеграм-канале о подвиге сержанта Евгения Горбачева, который тот совершил в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Минобороны России Евгений Горбачев. Сержант

Российский военнослужащий в составе инженерно-разведывательного дозора обеспечивал безопасность перемещения ВС РФ, ведущих наступательные действия. В ходе инженерной разведки боец обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, после чего сразу же доложил командиру и приступил к разминированию.

В ведомстве подчеркнули, что мужество сержанта Горбачева способствовало оперативному продвижению войск без потерь личного состава, вооружения и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана.

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