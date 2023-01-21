Берлин, 21 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Заявление министерства обороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Philipp Schulze/dpa/picture-alliance/TASS Танк Leopard

«Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы подсчитать наши запасы танков Leopard, только сейчас, спустя 11 месяцев (с начала спецоперации)», — цитирует ее Financial Times.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в бундестаге зашло в тупик голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard 2. Большинство членов парламента ФРГ отказались высказать мнение и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.

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