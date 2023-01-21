На совместных учениях РФ и Белоруссии Су-30СМ прикрыли ударную группу
Минск, 21 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В ходе учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывают поисково-спасательные работы. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
Василий Иванов ИА REGNUM
Вертолет МИ-8МТВ5-М
По ее информации, на летно-тактическом учении экипажи Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные работы.
Отмечается, что также белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые отработали по заданным целям.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе совместных учений вооруженные силы России и Белоруссии наносят поражение пунктам управления, а также скоплению техники и живой силе условного противника.
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