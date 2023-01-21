Минск, 21 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В ходе учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывают поисково-спасательные работы. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолет МИ-8МТВ5-М

По ее информации, на летно-тактическом учении экипажи Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные работы.

Отмечается, что также белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые отработали по заданным целям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3772657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе совместных учений вооруженные силы России и Белоруссии наносят поражение пунктам управления, а также скоплению техники и живой силе условного противника.

Читайте также: В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения