Берлин, 21 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Правительство Турции отменило визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, намеченный на 27 января. Об этом 21 января заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам встречи глав оборонных ведомств стран Запада на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в ФРГ.

Staff Sgt. Mikki Sprenkle Хулуси Акар

Причиной отмены стали антитурецкие демонстрации в Стокгольме.

«Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер», — сказал Акар, добавив, что важность и смысл визита Йонсона больше не имеют значения.

Как сообщало ИА REGNUM, видео украинских тиктокеров об Анталье вызвало возмущение и ярость местных жителей в Турции.

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