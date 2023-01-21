Москва, 21 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александр Калиновский объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Андрей Калиновский

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в релизе. По какой именно статье Уголовного кодекса РФ Калиновский обвиняется, не уточняется.

Согласно картотеке арбитражных дел, Минобороны России подало в суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева на общую сумму более 1 млрд рублей. Оба иска — на сумму более 636 миллионов и около 390 миллионов рублей — поступили в суд в декабре 2022 года. В материалах суда основания исковых требований не проводились.

Александр Калиновский занимал пост гендиректора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Центр Хруничева) с 2014 по 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки в больнице города Тынды Амурской области.

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