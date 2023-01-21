Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей на автотрассе А-148 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации агентства, ДТП с участием пяти автомашин произошло утром 21 января на автотрассе А-148

«Дублер курортного проспекта», 8-й тоннель.

«По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии — один пострадавший», — приводит СМИ слова сотрудника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Новосибирске пострадали шесть человек, включая троих детей.

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