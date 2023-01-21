Москва, 21 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Российские следователи зафиксируют и расследуют факты очередных преступных действий украинских войск в ДНР, в том числе обстрел, в результате которого была ранена военный корреспондент Анастасия Елсукова. Об сообщает 21 января пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По информации оперативных служб, мирный житель был ранен при артиллерийском обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Украинские войска также обстреляли Соледар, в результате тяжёлое ранение получила военкор издания Readovka Елсукова.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Анастасию Елсукову доставили в Москву после операции в ДНР, она была ранена в колено и бедро. Группа журналистов попала под обстрел ВСУ по дороге в Соледар.

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