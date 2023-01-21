Мелитополь, 21 января, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана, сообщил 21 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Первая линия обороны (украинских войск)… на запорожском направлении взломана», — сказал он РИА Новости.

По его словам, где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов.

«По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что огневые позиции ВСУ российские войска сносят обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области.

Натиск российской армии такой, что киевский режим уже не исключает возможности подхода российских военных к столице Запорожья.

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