ВС России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области
Рогов: российские военные взломали первую линии обороны ВСУ в Запорожье
Мелитополь, 21 января, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана, сообщил 21 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что огневые позиции ВСУ российские войска сносят обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области.
Натиск российской армии такой, что киевский режим уже не исключает возможности подхода российских военных к столице Запорожья.
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