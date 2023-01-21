Москва, 21 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Установить прогрессивную шкалу материнского капитала предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Pexels.com Младенец

«Если в семье рождается второй ребенок, на него выплачивается менее 200 тыс. рублей — это не стимул. В ряде субъектов РФ уже введены повышенные региональные выплаты на вторых и третьих детей. Эту практику нужно закреплять на федеральном уровне», — заявил Миронов.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о решении увеличить выплаты семьям Приморского края при рождении третьего ребенка с 450 тыс. до 1 млн рублей. Средства можно направить на погашение ипотеки.

Парламентарии предложили на второго ребенка выплачивать почти 1 млн, на третьего — около 1,4 млн.

«По сути, речь идет о прогрессивной шкале выплат», — уточнил парламентарий.

Ранее Госдума приняла закон о расширенном праве родителей на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на каждого ребенка в размере прожиточного минимума в регионе.

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