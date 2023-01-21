Вашингтон, 21 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. США и их союзники намерены с февраля ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России в зависимости от того, торгуются ли они с премией относительно сырой нефти или с дисконтом. Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/globallookpress.com Замглавы минфина США Уолли Адейеомо

Замглавы минфина США Уолли Адейеомо провёл 20 января виртуальную встречу с коллегами из стран, поддержавших механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую по морю. Отмечается, что заместители министров согласились с подходом, предполагающим введение двух ценовых потолков для нефтепродуктов.

«Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом», — пояснили в американском минфине.

Ограничения, как предполагается, вступят в силу в феврале, когда Евросоюз откажется от закупок нефтепродуктов у России и запретит перевозить их по морю.

Кроме того, в марте страны — участники механизма ограничения цен проведут его ревизию. В настоящее время цена на нефть, экспортируемую морским путём, ограничена отметкой в $60 за баррель. Это позволит коалиции учесть развитие ситуации на глобальных рынках, пояснили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные санкции стран Запада в отношении России начали действовать 5 декабря 2022 года. В ответ Россия запретила с 1 февраля поставки нефти иностранным контрагентам, прямо или косвенно использующим механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дата запрета ещё не определена.