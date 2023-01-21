Москва, 21 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Сервис Telegram входит в число иностранных мессенджеров, не подлежащих интеграции с банками. Это означает невозможность передачи платёжной информации, сообщает 21 января издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

В соответствии с поправками к закону «Об информации», вступающими в силу с 1 марта, Telegram запретят для «передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

«Telegram относится к числу таких программ», — сообщили в Роскомнадзоре, подтвердив причисление сервиса к «иностранным мессенджерам».

Вступающие в силу запреты затронут интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также банки, которые из-за невозможности публикаций приложений в App Store развивают банкинг через этот сервис.

Представители банков ВТБ и ПСБ отмечают, что все операции проводятся на их стороне. Юристы не исключают, что Роскомнадзор может сделать для Telegram определенные исключения.

Ранее, 19 января, ВТБ объявил, что первым в России запускает работу полноценного онлайн-банка в мессенджере Telegram.