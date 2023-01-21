Москва, 21 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Национального космического центра (НКЦ) им. Хруничева Андрея Калиновского, сообщили 21 января в пресс-службе суда.

Михаил Терещенко/ТАСС Савеловский суд Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Калиновскому… меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания», — сообщили в суде.

Отмечается, что Калиновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным «Коммерсанта», обвиняемый с 2014 по 2017 год вводил руководство Роскосмоса в заблуждение, давая распоряжения подчиненным о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик». Всего было заключено восемь договоров на сумму 393,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственное управление СК России по Амурской области возбудило два новых уголовных дела по факту махинаций на космодроме «Восточный».

В первом случае подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей.

Во втором связанном с космодромом «Восточный» уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и оно касается аффилированной с «Респект-СМ» компании «Баваль», которая должна была выполнять работы на космодроме.

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