Донецк, 21 января, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:28 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков ВСУ ранены пять человек.

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