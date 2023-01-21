Берлин, 21 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Три украинские беженки пострадали от действий полицейских в немецком Гамбурге. Женщин среди ночи выгнали из приюта, сообщает издание Die Tageszeitung.

Jan Woitas Полиция Германии

32-летняя Инна, бежавшая в ФРГ с Восточной Украины, рассказала об инциденте, произошедшем ещё в ноябре 2022 года. Его обстоятельства до сих пор точно не установлены, разбирательство не завершено. Женщины остались с «горькими воспоминаниями».

В один из вечеров между одной из соседок Инны и другой женщиной произошёл конфликт, после чего сотрудники службы безопасности «ворвались» к женщинам и потребовали, чтобы те покинули палатку. Инна начала снимать охранников на видео, что усугубило ситуацию. Прибывшая на место полиция выгнала трёх женщин, проживавших в одном помещении, из приюта якобы за «драку». Ночь они провели в ближайшем парке, замёрзли и простудились.

На следующий день палатку женщин обыскали в поисках алкоголя, но ничего не нашли. Украинки безуспешно пытались узнать причину, из-за которой их выгнали. Местные власти утверждают, что от женщин потребовали соблюдать правила проживания, но те отказались.

«Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», — отмечает издание.

По данным МВД Германии, в страну прибыло немногим более 1 млн беженцев с Украины.

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