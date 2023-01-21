Вашингтон, 21 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Споры о поставках немецких танков Leopard являются признаком появления напряжённости в отношениях между странами НАТО из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказали корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и освещающий вопросы национальной безопасности США журналист Эрик Шмит в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«И хотя большая часть этих дебатов проходит за закрытыми дверями, нетерпение Великобритании по поводу нынешних темпов оказания помощи и отказ Германии предоставить Украине танки Leopard 2 вырвались наружу на этой неделе», — отмечают авторы материала.

Издание констатировало, что из-за поставок вооружений в альянсе начали появляться маленькие, но значительные трещины. В свете подготовки к наступлению весной и Киева, и Москвы возникшее напряжение может стать «точкой перегиба», опасается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

The New York Times также подчеркнула, что разногласие по вопросу помощи Украине между странами Запада уже достигло той стадии, что его невозможно скрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша и Финляндия, ранее выразившие намерение отправить Украине танки Leopard 2, не получат такой возможности. По итогам заседания в формате «Рамштайн» по поставкам Киеву вооружений немецкая сторона не дала добро на отправку Киеву произведённых в Германии танков, несмотря на требования украинского лидера Владимира Зеленского и давление со стороны США и других союзников.