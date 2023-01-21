Анталья, Турция, 21 января, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Видео украинских тиктокеров об Анталье вызвало возмущение и ярость местных жителей Турции. Об этом сообщает издание 100TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

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В скандальном видео — группа украинцев, которые говорят, что «турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», потому что их становится меньше.

При этом Турция гостеприимно принимала беженцев с Украины, и именно в Анталье и её окрестностях многие из них нашли пристанище. Поэтому туркам очень не понравилось видео тиктокеров.

Кстати, оно почти сразу же было удалено вместе с аккаунтом.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением формировать новые подразделения для украинской армии выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. Он считает необходимой в сложившейся ситуации мобилизацию граждан Украины из числа беженцев, проживающих в Польше, Франции и Германии.