Берлин, 21 января, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Польша и Финляндия, ранее выразившие намерение отправить Украине танки Leopard 2, не получат такой возможности. По итогам заседания в формате «Рамштайн» по поставкам Киеву вооружений немецкая сторона не дала добро на отправку Киеву произведённых в Германии танков, пишет «Коммерсантъ».

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

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Глава Пентагона США Ллойд Остин после встречи выразил надежду, что ситуация ещё может измениться, так как «есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет свое контрнаступление». Он уверен, что вопрос не решён окончательно.

Однако пока всестороннее давление на Германию по вопросу поставки Киеву Leopard 2 не принесло результата. Ожидаемого положительного решения на заседании «Рамштайн» не случилось. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что у Германии есть веские причины на то, чтобы не поставлять Украине эту технику. При этом он подчеркнул, что не Германия стоит на пути решения этой проблемы. «Среди партнёров нет единого мнения» по этому вопросу, отметил министр обороны ФРГ.

Не изменили его позицию в том числе требования украинского лидера Владимира Зеленского, призывавшего: «Сейчас не время торговаться, а время выживать… Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в бундестаге зашло в тупик голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard 2. Большинство членов парламента ФРГ отказались высказать мнение и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.