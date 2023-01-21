Москва, 21 января, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Норвегии не стоит манипулировать, а лучше сосредоточиться и прекратить поощрять кровопролитие на Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя заявления постпреда Норвегии при ООН Моны Юуль.

Topwar.ru Учения Норвегии

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По словам Юуль, Норвегия не беспристрастна в украинско-российском конфликте, так как оказывает военную и экономическую поддержку киевскому режиму. Но была бы готова помогать Украине в выработке стратегии переговоров о мире, предлагая мифический «тоннель возможностей».

«Норвегия могла бы сосредоточить свои усилия на прекращении собственных действий, поощряющих кровопролитие. Сам факт подталкивания к переговорам с прокси — уже манипуляция, как и попытка загнать Россию в «тоннель возможностей», — считает Родион Мирошник.

Дипломат добавил, что Украина, «которая давно в самом прямом смысле находится на содержании Запада, нисколько не субъектна», а диалог можно строить только с субъектом, то есть с нынешним хозяином Украины, который «крайне скуп на адекватные предложения, пока не использовал весь потенциал Украины по назначению».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022-го власти Германии и Норвегии призвали Россию немедленно прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска.