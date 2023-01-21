Десантники РФ научились делать сложный ремонт техники в зоне спецоперации
Москва, 21 января, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Восстановление боевых машин при любых поломках и повреждениях научились выполнять военные десантного подразделения ВС РФ. Об этом рассказал офицер, командир ремонтного взвода армии России, сообщило РИА Новости.
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По его словам, бойцы научились восстанавливать технику в том числе после обстрелов. Бойцы умеют менять силовые агрегаты и коробки передач, для этого они эффективно взаимодействуют с заводами и конструкторами боевых машин.
Также ремонтом техники занимаются мобилизованные, которые имеют профессию водителя.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлена работа ремонтно-восстановительного батальона, который совместно с добровольцами и работниками военных заводов проводит в полевых условиях ремонт техники, поврежденной в зоне специальной операции.