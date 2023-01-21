Будапешт, 21 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Страны Евросоюза так и не приняли решение о дальнейшей помощи Киеву из Европейского фонда мира. Эту тему планируется обсудить повторно 23 января на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пояснили в МИД Венгрии ТАСС.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

Читайте также: Читайте также: Венгрия поставила Украине условия для вступления в ЕС

ЕС планировал отправить на Украину 500 млн евро, но Венгрия заблокировала транш помощи.

Руководство страны изначально не собиралось поставлять оружие на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, зверствами назвал действия против венгров в Закарпатье на Украине госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер. Он заявил, что Украина не сможет претендовать на членство в ЕС, допуская такие притеснения.