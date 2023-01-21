Алеппо, Сирия, 21 января, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Ежедневно военнослужащие России совместно с армянским гуманитарным центром по разминированию ведут работу по поиску и нейтрализации взрывных устройств. Сапёры очищают территорию провинции Алеппо, сообщили в Министерстве обороны России.

mil.ru Сапёры

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Различные взрывные устройства и мины ищут около населённых пунктов, работа ведётся уже пятый год. За это время армянский гуманитарный центр по разминированию нашёл и обезвредил более 1000 устройств. Самыми опасными из них считают мины-ловушки, из-за которых чаще всего гибнут мирные жители. Взрывные устройства маскируют под телефоны, бытовую технику, кошельки и документы.

«Во время каждого выезда армянские отделения разминирования охраняют военнослужащие военной полиции ВС РФ», — пояснили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии. По итогам беседы в Кремле отмечали, что развитие контактов в формате встреч министров обороны и глав разведок Турции и Сирии будет способствовать улучшению ситуации в этой стране, включая восстановление ее территориальной целостности.