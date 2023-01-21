Париж, 21 января, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Действия и заявления американских лидеров свидетельствуют о желании США привести мир к масштабной войне в Европе. Такое мнение высказал в своём аккаунте Twitter экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

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«Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — уверен он.

Французский политик констатировал, что американские лидеры давят на страны ЕС, и это приводит к тому, что в Европе «впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому все более тяжелого вооружения». Он напомнил, что сейчас речь идёт даже о возможных поставках Киеву французских танков Leclerc, которые стране придётся «пожертвовать».

Ранее Филиппо призывал европейских лидеров отменить антироссийские санкции, называя их глупыми, а меры по борьбе с РФ с использованием энергетической отрасли — безумными.

Как сообщало ИА REGNUM, в бундестаге ФРГ вновь высказано мнение о возможных негативных последствиях поставок Украине немецких танков Leopard 2. Представителей власти ФРГ предостерёг от ошибки депутат парламента страны Штефан Котрэ.